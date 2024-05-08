Для того, чтобы продолжить устранение последствий оккупации, в Риге решено переименовать Московский форштадт в Латгальский микрорайон (Latgales apkaime), сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Новое название микрорайона - Латгальский микрорайон - выбрано после оценки исторических топонимов на этой территории. Уже в довоенное время в документах, обозначающих этот район, использовался термин "статистический район Латгале".

В прошлом году Латгальскому парку вернули его историческое название, которое встречалось уже в документах 1937 года, а в этом году большая часть бывшей улицы Маскавас была переименована в улицу Латгалес. Учитывая эти факты, в комиссии по топонимам и названиям объектов Риги приняли решение переименовать район в Латгальский.

"Спасибо специалистам комиссии за принятое в ходе дискуссии решение. В Риге больше не будет названий, прославляющих Москву. Нет больше и Московского форштадта как названия. Вместо него есть Латгальский микрорайон, отдано предпочтение историческому названию", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Названия микрорайонов не закреплены каким-либо решением Рижской думы. Они используются самоуправлением и жителями как исторические неофициальные топонимы. Это означает, что для переименования микрорайона не требуется решение столичной думы, а также внесение поправок в решения, в которых фигурирует старое название микрорайона, так как документы датированы. В свою очередь, Закон о самоуправлениях, который вступил в силу 1 января 2023 года, фактически упразднил административное деление Риги.

Об изменениях муниципалитет проинформирует Латвийское агентство геопространственной информации, в базе данных которого зарегистрирован топоним "Московский форштадт", а также будет изменена информация на геопортале самоуправления georiga.lv и сайте микрорайонов Риги www.apkaimes.lv.

В Рижской думе отметили, что жители уже могут использовать новое название в повседневной жизни.

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