Самоуправление столицы хочет стать более "зеленой", и во вторник ответственный думский комитет поддержал разработку Рижского плана озеленения, который должен быть реализован с 2027 года за пять лет. Но проект еще должны поддержать депутаты на заседании думы, пишет Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

План озеленения будет распространяться не на отдельные конкретные места или микрорайоны, но на всю Ригу. Об этом сообщили в думе, рассказывая, как в этом направлении работают другие европейские города. Надо отметить, что Стратегия биоразнообразия ЕС до 2030 года предусматривает, что у городов с населением более 20 тыс человек должны быть планы озеленения городской среды. Рига также хочет приспособиться к изменению климата.

Всего намечены несколько направлений по улучшению качества среды. Например, уменьшение затоплений во время ливней за счет отвода воды к деревьям и кустам. Самоуправление также намерено оберегать биологическое разнообразие и обеспечивать зеленую инфраструктуру в виде парков, скверов, зеленых площадок и др., чтобы повысить качество жизни в городе. Еще намечена задача по сокращению так называемого эффекта теплового острова, который возникает на асфальтированных и бетонированных территориях, которые из-за малого количества растений, навесов и др во время жары нагреваются особенно сильно.

Собственно на данный момент упомянутый план еще не начали разрабатывать — во вторник идею одобрил Комитет по вопросам жилья и среды, в прошлом году это же сделал Комитет городского планирования, но чтобы запустить процесс, нужно, чтобы окончательное решение было принято на заседании Рижской думы.

Суть задания — разработать план до конца лета 2026 года, тогда будет понятен фронт работ, стоящий перед самоуправлением, говорит руководитель думского Отдела планирования отраслевой политики Янис Учша.

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