В среду, 8 мая, на заседании Комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и социальной сплоченности депутаты выразили непонимание по поводу отсутствия сотрудничества между учреждениями в предоставлении обучения латышскому языку для взрослых приезжих иностранцев.

Политики также выразили недоумение по поводу заявления ответственного представителя Министерства образования и науки (МОН) о том, что МОН еще не ознакомилось с базой данных Фонда общественной интеграции (SIF), которая действует уже полгода и позволяет следить за информацией о предоставлении обучения латышскому языку.

Депутат Ингмарс Лидака ("Объединенный список") подчеркнул, что, выслушав разъяснения МОН, на данный момент в этом вопросе возникает "все больше неразберихи". По словам парламентария, хотя МОН еще планирует собирать информацию, SIF за несколько месяцев создал за 12 000 евро рабочий модуль базы данных, который можно использовать и в будущем.

После сообщения о том, что МОН еще не ознакомилось с базой данных SIF, Лидака вскоре покинул заседание комиссии. Также об отсутствии сотрудничества и коммуникации говорил председатель комиссии Гунарс Кутрис (СЗК). Глава комиссии после заседания подтвердил агентству LETA, что комиссия продолжит следить за тем, чтобы попытаться предотвратить дублирование между госучреждениями в этой сфере.

Представитель министерства пояснила, что инструмент SIF недавно начал собирать информацию, и в нем нет, например, данных за прошлый год. Министерство со своей стороны до 2025 года планирует предложить решения по созданию единой системы в области образования для взрослых.

Депутат Олег Буров призвал в большей степени доверить этот процесс SIF, у которого уже есть наработки, касающиеся этой сферы.

Руководитель SIF Зайга Пуце обратила внимание на проблему того, что для обучения взрослых латышскому языку недоступно государственное финансирование. Финансирование фондов Европейского союза (ЕС) и самоуправлений создает разрозненную систему, например, каждый из фондов ЕС имеет свои условия выделения средств в соответствии с правилами Кабинета министров.

Лидака скептически отнесся к тому, удастся ли найти в госбюджете необходимые 1,7 миллиона евро на изучение латышского языка для взрослых. Глава SIF выразила надежду, что хотя бы меньшую сумму удастся получить на обучение государственному языку.

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