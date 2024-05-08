Бурную общественную реакцию вызвал фрагмент плана Министерства культуры по созданию сплоченного и граждански активного общества. Например, из предложения об увеличении доли граждан третьих стран Национальное объединение сделало вывод, что министерство планирует увеличить иммиграцию. Министр культуры Агнесе Логина эти утверждения называет откровенной дезинформацией. Об этом пишет LSM.lv.

Разработанный Минкультом план на данный момент доступен на портале проектов правовых актов. Он состоит почти из 70 страниц, одно из упомянутых в плане предложений вызвало общественный резонанс.

В нем говорится: "Граждане третьих стран, впервые получившие постоянный вид на жительство, годовой процент, PMLP (2019 год 1,1%%; 2027 год 2,2%)".

Это предложение в последние дни широко обсуждалось, дополнялось и искажалось в социальной сети X (ранее - Twitter) различными способами, в основном пользователи делали вывод, что Минкульт разработал план по увеличению иммиграции. Именно с таким заголовком Нацобъединение опубликовало свой пресс-релиз.

"Мы можем открыть этот план и увидеть, что действительно планируется удвоить число граждан третьих стран с 1,1% до 2,2% в течение нескольких лет. Планы должны быть написаны так, чтобы они были однозначными", - отметила депутат Сейма от Нацблока Инара Мурниеце.

Между тем, в Минкульте пояснили, что упомянутый в документе процент граждан третьих стран - это не план министерства, а прогноз исследователей от 2020 года, который, к тому же, никак не связан с привлечением новых иммигрантов.

"То, как сейчас идет дискуссия, это полная дезинформация. Я напомню, что Минкульт не работает с иммиграционной политикой. Министерство культуры отвечает за политику интеграции, или политику сплоченного общества", - подчеркнула министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные").

Министр отметила, что в плане речь идет об интеграции уже находящихся в Латвии людей и их включении в общество, а не на привлечение новых людей. План предусматривает, что человек может получить постоянный вид на жительство, если он прожил в стране пять лет и знает государственный язык.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 31 декабря прошлого года в Латвии действовало почти 50 000 разрешений на постоянное проживание, и за последние несколько лет это число немного уменьшилось.

Ежегодно постоянный вид на жительство получают несколько сотен человек, и количество этих разрешений не имеет тенденции к значительному росту - в отличие от количества временных видов на жительство. Например, в прошлом году было выдано 786 постоянных видов на жительство.

На вопрос, есть ли у нас в стране такой план - значительно увеличить долю граждан третьих стран, министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") сказал: "Нет, такого плана нет! Нет, такого плана, в котором в качестве условий реализации плана указывается конкретное процентное увеличение, не существует. Я допускаю, что это какие-то прогнозы, которые были взяты, но не из плана".

В плане Минкульта есть ссылки на ряд исследований, опросов и отчетов. Важно отметить, что предусмотренный на 2022-2023 годы план был утвержден еще предыдущим правительством на заседании 18 января 2022 года, когда министром культуры был Наурис Пунтулис от Национального объединения. И в утвержденном им плане содержалось почти такое же предложение о гражданах третьих стран. Годовая цифра отличается, как и процентное соотношение.

Именно Нацблок интерпретирует это предложение как министерский план по увеличению иммиграции. На вопрос о том, согласен ли он с такой интерпретацией плана и почему он сам поддержал такой план в правительстве два года назад, Пунтулис ответил письменно.

"В плане на два года, за который я голосовал и срок исполнения которого уже истек, я этот прогноз оценил как ошибочный, поэтому мы как партия делаем все, чтобы такие ошибки не были включены в новый план. [..] Позиция НО и моя позиция по вопросам иммиграции хорошо ясна и известна", - заявил Пунтулис.

Высказать свое мнение о плане Минкульта по развитию сплоченного и граждански активного общества можно до 20 мая на Портале правовых актов, после чего план будет рассмотрен правительством.

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