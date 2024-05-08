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Латвия планирует производить около 30 бронемашин Patria в год, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Производство полного цикла новых бронемашин начнется в мае этого года на предприятии Defence Partnership Latvia, а первая машина будет готова к испытаниям не ранее июля этого года. Минобороны определило ряд возможных решений, позволяющих проводить испытания новых бронемашин здесь, в Латвии.

Производство бронемашин по полному циклу является важным шагом в развитии национальной военной индустрии, отметили в министерстве, поскольку с момента восстановления независимости Латвии в нашей стране не осуществлялось такое масштабное производство военных транспортных средств. Ежегодно в Латвии будет производиться 30 бронемашин Patria, что важно не только для военной индустрии, но и для развития и укрепления национальной промышленности.

Уже начато приведение в порядок нормативных актов, чтобы в дальнейшем можно было обеспечить тестирование военной техники на территории Латвии. Тем временем Минобороны и Национальные вооруженные силы (НВС) предложат оперативное решение, которое повлияет на установленный НВС график поставок. Учитывая, что до сих пор, согласно графику производства, испытания бронемашин проходили в Финляндии, поставки НВС не задерживались, подчеркнули в Минобороны.

После устранения проблем с неопределенностью в отношении регистрации еще не сданных в эксплуатацию транспортных средств будут уменьшены преграды для других предприятий в осуществлении полного или частичного цикла производства военной техники в Латвии.

Сотрудничество отрасли обороны с предприятием Defence Partnership Latvia является успешным, коммерсант неоднократно демонстрировал свою способность выполнять поставленные задачи по производству и поставкам.

Также, как подчеркнули в Минобороны, важно, что производство бронемашин является частью программы международного сотрудничества, к которой присоединились Финляндия, Швеция и Германия, и любая другая страна-союзник может принять в ней участие. Целью программы сотрудничества является проведение исследований и производство военной техники специально для нужд вооруженных сил государств-членов.

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