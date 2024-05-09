Нынешняя геополитическая ситуация заставляет людей думать о будущем и идти на выборы, чтобы защищать свои интересы, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Она пояснила, что ЦИК и другие вовлеченные в процесс организации предстоящих выборов в Европейский парламент (ЕП) учреждения делают все возможное, чтобы обеспечить надежность процесса, а также добиться более высокой активности избирателей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что на выборы может прийти больше граждан, чем в прошлом.

"Геополитическая ситуация в данный момент заставляет людей подумать о нашем будущем и представить наши интересы", - заявила Берзиня.

Глава ЦИК заверила, что все вовлеченные стороны серьезно работают над предотвращением различных рисков безопасности. Ситуация постоянно отслеживается, моделируются различные возможные сценарии, все вовлеченные учреждения относятся к этому вопросу очень серьезно. Страны Балтии вкладывают ресурсы, чтобы в международном процессе подготовки пояснить, что значит организовывать выборы в такой геополитической ситуации. "Страны Балтии говорят на международном уровне, чтобы создать ощущение реальности", - подчеркнула Берзиня.

Выборы в ЕП состоятся во вторые выходные июня.

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