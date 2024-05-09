Коалиция дронов для Украины может продолжить расширяться и в будущем, заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Об этом пишет агентство LETA.

Через несколько дней исполнится три месяца с момента запуска коалиции дронов. Латвия возглавляет коалицию вместе с Великобританией. Коалиция собрала более 500 миллионов евро, чтобы пожертвовать их на дроны. Партии беспилотников уже отправились в Украину, планируются и другие поставки.

Латвия также делает свою домашнюю работу в этом процессе, привлекая промышленность, потому что поддержка Украины означает и поддержку нас самих.

Спрудс подчеркнул, что на данный момент в коалиции участвуют 14 стран, и переговоры с другими странами продолжаются. "Движемся в международном направлении с привлечением других государств, поскольку это означает дополнительные ресурсы. Однако также важно, чтобы структура хорошо управлялась, чтобы все были "на одной волне"", - заявил министр обороны, отметив, что развитие коалиции является непрерывным.

Цель инициированной министром обороны коалиции дронов - поддержка Украины в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы и развитие латвийской индустрии по производству дронов. В этом году на коалицию дронов выделено не менее 10 миллионов евро на беспилотники латвийского производства.

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