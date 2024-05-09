Только единый и сильный Европейский союз (ЕС) сможет обеспечить мир и процветание в Европе, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, агрессия России против Украины и борьба украинцев за свою свободу подтверждают необходимость укрепления общей обороны Европы.

"Поздравляю с Днем Европы! За безопасный, свободный и демократический ЕС!", - с таким пожеланием президент обращается сегодня к жителям.

Праздник символизирует единство между разными европейскими странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. В Латвии День Европы отмечается с 9 мая 2004 года.

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