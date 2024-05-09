Только единый и сильный Европейский союз (ЕС) сможет обеспечить мир и процветание в Европе, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич.
По его словам, агрессия России против Украины и борьба украинцев за свою свободу подтверждают необходимость укрепления общей обороны Европы.
"Поздравляю с Днем Европы! За безопасный, свободный и демократический ЕС!", - с таким пожеланием президент обращается сегодня к жителям.
Праздник символизирует единство между разными европейскими странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. В Латвии День Европы отмечается с 9 мая 2004 года.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit