В четверг, 9 мая произошла кибератака на сеть компании Balticom. Как результат - по всем каналам интернет-телевидения компании транслировался парад из Москвы, сообщил в социальной сети "X" председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

В настоящее время услуги интернет-телевидения Balticom отключены, обстоятельства выясняются.

Par Kremļa parādi tv ekrānos pic.twitter.com/z9574palJu — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 9, 2024

По данным Lursoft, компания Balticom была учреждена в 1999 году, основной капитал составляет 1 422 840 евро.

В 2022 году предприятие работал с оборотом в 12,26 млн евро, прибыль составила 3,65 млн евро. Председатель правления компании — Геннадий Смирнов.



Как сообщили порталу Delfi в Государственной полиции, в настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Похожая атака была проведена и на украинские телеканалы, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В результате взлома трансляцию парада на Красной площади показывали в эфире канала "Интер" и каналов группы StarLightMedia.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !