В четверг, 9 мая произошла кибератака на сеть компании Balticom. Как результат - по всем каналам интернет-телевидения компании транслировался парад из Москвы, сообщил в социальной сети "X" председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

В настоящее время услуги интернет-телевидения Balticom отключены, обстоятельства выясняются.

Par Kremļa parādi tv ekrānos pic.twitter.com/z9574palJu — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 9, 2024

По данным Lursoft, компания Balticom была учреждена в 1999 году, основной капитал составляет 1 422 840 евро.

В 2022 году предприятие работал с оборотом в 12,26 млн евро, прибыль составила 3,65 млн евро. Председатель правления компании — Геннадий Смирнов.



Как сообщили порталу Delfi в Государственной полиции, в настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

В учреждении по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий "Cert.lv" агентству ЛЕТА сообщили, что в сотрудничестве с "Balticom" проводится расследование инцидента, и имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что инфраструктура оператора не была взломана.

Атака была совершена на партнера по доставке контента за пределами Латвии, а Balticom только ретранслировал измененный контент.

Представители "Cert.lv" подчеркнули, что "это не была кибератака на латвийскую инфраструктуру, но это часть гибридной войны России. Подобные провокации, скорее всего, будут продолжаться и в будущем, и нам нужно быть к ним готовыми".

За последнее время это уже второй случай, когда в результате кибератаки транслируемые в Латвии программы телеканалов заменяются российским пропагандистским контентом.

17 апреля на платформе Tet во время прямой трансляции на украинском канале Freedom в течение 20 минут транслировались песни в исполнении российских артистов и пропагандистские ролики. Как указали в Tet, такой контент на телеканал Freedom передавался со спутника.

Похожая атака была проведена и на украинские телеканалы, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В результате взлома трансляцию парада на Красной площади показывали в эфире канала "Интер" и каналов группы StarLightMedia.

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