В четверг, 9 мая, Сейм передал на рассмотрение в парламентские комиссии правительственные поправки к Закону "О обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA)", предусматривающие повышение лимитов компенсации убытков до 6,45 миллионов евро за каждый несчастный случай, вне зависимости от числа пострадавших или же до 1,3 миллионов евро за каждого пострадавшего.

Министерство финансов указывает, что в декабре 2023 года вступила в силу директива Еврокомиссии, которая предусматривает, что лимиты повышаются во всех странах-участницах ЕС.

Также будут повышен лимит компенсаций убытков до 1,3 млн евро за на нанесение урона имущества в каждом случае, вне зависимости от числа пострадавших.

Минфин акцентирует, что директива ЕС определила четыре сферы, в которые было бы полезно внести целевые поправки, а именно: компенсация жертвам несчастного случая в случае неплатежеспособности соответствующего страховщика, минимальные суммы обязательного страхового покрытия, проверки страхования транспортных средств, проводимые государствами-членами ЕС и отчеты об истории страховых претензий.

В аннотации к законопроекту отмечается, что для обеспечения равной минимальной защиты жертв на всей территории ЕС необходимо гармонизировать упомянутые минимальные суммы и ввести единую систему, которая бы опиралась на индекс потребительских цен Eurostat.

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