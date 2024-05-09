В четверг, 9 мая, Сейм утвердил в первом чтении поправки к Закону "О статусе постоянного жителя Европейского союза", которые оговаривают, сколько времени обладатель синей карты ЕС (EU Blue Card) может находиться за пределами ЕС, чтобы этот статус не утратить.

Голубая карта (также синяя карта, EU Blue Card) — тип документа, подтверждающего наличие временного вида на жительство и права на трудоустройство в странах ЕС у граждан третьих стран. Речь идет в первую очередь о квалифицированной рабочей силе.

В законопроекте сказано, что обладатель голубой карты Европейского союза может находиться за его пределами 12 месяцев подряд, но не более чем 18 месяцев в целом.

Дается одновременно определения понятия непрерывного пребывания. Это, в том числе, время, которое гражданин третьей страны как обладатель голубой карты ЕС или член его семьи, а также как обладатель подобного разрешения, выданного в другой стране ЕС в целях занятости, требующей высокой квалификации, исследователь, студент или лицо, находящиеся под международной защитой, находится в другой стране ЕС перед получением голубой карты ЕС в Латвийской Республике. Если гражданин третьей страны находился в стране ЕС как студент, во время непрерывного пребывания включается половина этого периода.

Гражданин третьей страны может потерять статус постоянного жителя ЕС, если находился за пределами территории

Европейского союза беспрерывно 12 месяцев или же 24 месяца, если гражданин третье страны до получения статуса был обладателем голубой карты ЕС или членом его семьи.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!