Foto: LETA

Тариф на теплоснабжение от предприятия Rīgas siltums с 1 июня снизится на 5,6% до 82,63 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили в Комиссии по регулированию коммунальных услуг.

В настоящее время тариф составляет 87,57 евро за мегаватт-час.

По предварительным данным, оборот Rīgas siltums в минувшем финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) составил 442 млн евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль компании составила 1,8 млн евро, что на 15% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Предприятие Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в столице. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — компании Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% — компании Latvenergo.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit