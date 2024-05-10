С точки зрения правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло относительно спокойно, однако полиция продолжит работать в усиленном режиме и сегодня, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По последним данным, в связи с "празднованием" 9 мая в Латвии было составлено 65 протоколов об административных правонарушениях и задержано 19 человек. В одном случае был начат уголовный процесс в отношении лица, пытавшегося использовать пиротехнику, так как у него были обнаружены наркотические вещества.

Кроме того, полиция провела проверки транспортных средств, и восемь водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, сказал министр.

Козловскис поблагодарил жителей, которые сообщали о различных замеченных правонарушениях. Например, в 12 случаях в полицию сообщили о фейерверках, которые в этот день запрещены.

Министр считает, что 9 мая правоохранительные органы справились со своей работой, чему также способствовало своевременное распространение в медиа информации о том, что в Латвии не потерпят прославления бывшего Советского Союза и его символики, оправдания военных преступлений, и что в эти дни сотрудники правоохранительных органов усилят контроль.

Козловскис добавил, что полиция и сегодня продолжает работать в усиленном режиме.

Как уже ранее писал портал Delfi, на Елгавском кладбище мужчина с целью прославления страны-агрессора трижды выстрелил в воздух из газового пистолета. Против него начат уголовный процесс о прославлении геноцида, преступлений против мира, военных преступлений и административный процесс за применение газового оружия.

Кроме того, в Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступления против мира, военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и высказал свое мнение о президенте соседней страны.

Еще трое были задержаны в Саласпилсе. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели хвалебные песни стране-агрессору. У одного из них к одежде была прикреплена георгиевская ленточка.

Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из задержанных пришел в парк Дубровина с рюкзаком, на который были прикреплены георгиевские ленточки. При задержании полиции пришлось применить физическую силу. Второй нарушитель возложил цветы в Резекне на месте снесенного памятника "Алеша".

Большинство других административных нарушений зафиксировано в связи с размещением цветов на местах, где находились уже демонтированные советские памятники. Такие случаи зафиксированы в Резекне и Даугавпилсе. Также зафиксированы единичные случаи, когда лица использовали в публичном месте символы, прославляющие военную агрессию, например, помещая их на заднее стекло автомобиля или включая хвалебные песни, посвященные войне. У одного человека замечена телефонная крышка в цветах флага страны-агрессора.

В поле зрения служб также попал контент в соцсетях, где лица разместили символику, прославляющую 9 мая, военную агрессию и военное преступление. Эти случаи оцениваются.

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