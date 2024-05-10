Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) готовится к тому, что по мере приближения выборов в Европейский парламент (ЕП) количество нарушений в предвыборной агитации, скорее всего, будет расти, а также могут появиться сфальсифицированные с помощью искусственного интеллекта материалы.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник KNAB Екабс Страуме признал, что тенденция к увеличению количества нарушений по мере приближения выборов наблюдается в каждом периоде предвыборной агитации.

В этом году KNAB допускает, что бюро, возможно, придется столкнуться с новыми вызовами, а именно незадолго до выборов могут появиться фальсифицированные с помощью искусственного интеллекта материалы, которые будут использоваться для агитации за или против той или иной политической силы.

"Мы, конечно, будем готовы реагировать. Это новшество. Мы тоже еще учимся, но у нас есть определенные инструменты и возможности для реагирования. Нужно учитывать, что и в Сейме приняты поправки к нормативным актам по этому вопросу", - заявил глава KNAB.

Страуме сообщил, что с начала периода предвыборной агитации KNAB зафиксировал 38 нарушений агитации и начал четыре административных процесса. Агентство LETA ранее сообщало, что три процесса связаны с непредоставлением своевременных уведомлений о размещении агитации и один - с нарушением ограничений на проведение агитации.

По оценке главы KNAB, выявленные нарушения предвыборной агитации были довольно привычными, ничего особо тревожного зафиксировано не было. В то же время Страуме признал, что с годами общество стало активнее сообщать о возможных нарушениях предвыборной агитации.

Период предвыборной агитации начался 10 февраля и продлится до 8 июня.

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