Передача вооружения Украине не создает пробелов в системе безопасности и обороны Латвии, заявил в интервью TV3 командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

По словам Калниньша, Латвия в основном отправляет в Украину военные грузы, которые не влияют на боеготовность НВС. В целом, поставки помощи даже помогли НВС развиваться, отказываясь от советских систем вооружения и переходя на вооружение НАТО.

Как заявил командующий НВС, Латвия своей помощью выполнила двойную миссию - помогла Украине и начала активнее вооружаться новыми видами оружия.

Говоря о возможностях беспилотников, Калниньш сообщил, что они развивались и за несколько лет до начала войны в Украине. По его оценке, армия активно закупает местную продукцию. Командующий НВС призвал местную индустрию активнее представлять армии свои прототипы. "Но у нас очень высокие требования, и не обижайтесь, если многие из вас не будут соответствовать нашим требованиям", - отметил Калниньш.

В свою очередь, комментируя информацию из передачи Nekā personīga о том, что полностью произведенные в Латвии бронемашины Patria нельзя зарегистрировать, поскольку такая возможность не предусмотрена законом, Калниньш заявил, что ничего экстраординарного не произошло, проблемы были вовремя идентифицированы и решаются, поэтому на график и объемы поставок Patria это не повлияет.

30 апреля правительство одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных установок, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых технических средств. Премьер-министр Эвика Силиня пояснила, что хотя Латвия не может отправить в Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot, выделенная Латвией система будет очень хорошим дополнением к украинским вооруженным силам.

На вопрос о том, не теряет ли Латвия свои военные способности, Силиня сказала, что при передаче технических средств соблюдается принцип паритета, то есть правительство оценивает то, что уже заказано и скоро будет поставлено Министерству обороны Латвии, чтобы понять, что можно передать украинцам.

Латвия выделяет 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, и Латвия будет продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками, сказала Силиня.

В прошлом из Латвии украинцам были переданы вертолеты, пулеметы, беспилотники, самоходные гаубицы и другое вооружение.

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