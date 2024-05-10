В четверг, 9 мая, состоялось заседание Совета по высшему образованию, где приняли решение о статусе чрезвычайной аккредитации латвийского частного университета "Балтийская международная академия" (BSA), сообщает портал Delfi со ссылкой на Министерство образования и науки.

Решение связано с тем, что BSA подало вовремя заявку на повторную аккредитацию учебных направлений, и в настоящее время из 11 реализуемых вузом учебных направлений семь — не аккредитованы.

Таким образом, студентам этих направлений отказано в возможности получения признанного государством диплома о высшем образовании.

BSA был основан в 1996 году. Это шестой по величине частный университет в Латвии с 1 252 студентами в 2023/2024 учебном году.

В конце прошлого года Латвийская студенческая ассоциация направила письмо в Министерство образования и науки, попросив оценить деятельность частного университета.

Подведомственное Минобразованию учреждение — Государственная служба качества образования — провело проверку, в результате которой было выявлено несколько нарушений. Согласно статье 71 Закона о высшем образовании, в этом случае Минобразования имеет право потребовать статус чрезвычайной аккредитации для любого университета или его учебного направления. Расходы на чрезвычайную аккредитацию погашаются министерством.

В случае потери аккредитации, перед студентами вуза встает возможность выбора: продолжить и завершить обучение по аккредитованной программе в другом университете; завершить обучение в другом университете; приостановить обучение.

Согласно предоставленной BSA информации, многие студенты BSA в настоящее время приостановили обучение по неаккредитованным учебным направлениям в ожидании результатов аккредитации.

Министерство поддерживает предложение Латвийской студенческой ассоциации оценивать деятельность частных университетов и их руководства, которая до сих пор не была достаточно качественной, заявили в организации.

Во время аккредитации университета производится проверка качества организации работы учреждения и ресурсов, в результате кчего университету может быть присвоен или не присвоен статус признанного государством университета. Признанные государством дипломы выдаются только в случае аккредитации как самого учебного заведение, так и отдельных учебных программ.

В настоящее время аккредитация предоставляется бессрочно. "Балтийская медународная академия" получила аккредитацию как университет в 1999 году и с тех пор не проходила переоценку.

В настоящее время у BSA нет аккредитации на учебные направления "Психология", "Менеджмент, администрирование и управление недвижимостью", "Искусство", "Обслуживание гостиниц и ресторанов, туризм и организация отдыха", "Экономика", "Юриспруденция" и "Социальная работа", что затрагивает в общей сложности 1 218 студентов.

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