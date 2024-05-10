В связи с запланированными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры Latvijas dzelzceļš для увеличения скорости движения поездов на участке Лиелварде-Скривери с 13 мая по 5 июня будут действовать изменения в движении поездов в направлении Тукумса, Даугавпилса, Индры, Резекне, Зилупе, Мадоны, Гулбене и Айзкраукле. На участке Лиелварде-Айзкраукле в некоторых случаях пассажирские перевозки будут осуществляться с помощью автобусов, сообщили порталу Delfi в Pasažieru vilciens (Vivi).

Изменения будут на маршрутах Рига-Слока, Рига-Дубулты, а также Тукумс II-Рига, Кемери-Рига, Слока-Рига и Дубулты-Рига. На Тукумской железнодорожной линии будут отменены некоторые рейсы по всему маршруту или на его участке, а новые рейсы будут организованы на соответствующем участке в другое время. Также некоторые рейсы будут выполняться каждый день, а не только в рабочие или выходные дни.

Также произойдут изменения на железнодорожных линиях Рига-Даугавпилс, Рига-Краслава, Рига-Индра, а также Индра-Рига, Краслава-Рига, Даугавпилс-Рига, Ливаны-Рига, Зилупе-Рига, Резекне II-Рига, Крустпилс-Рига, Гулбене-Рига и Мадона-Рига. , В направлении из Риги изменения начнутся с Лиелварде, поезда будут прибывать в конечную станцию позже, а в направлении в Ригу поезда будут отправляться раньше с конечной станции и прибывать в столицу по расписанию. По воскресеньям поезда Ливаны-Рига будут отменены.

Изменения произойдут и на маршрутах Рига-Айзкраукле, Рига-Лиелварде, Айзкраукле-Рига, Лиелварде-Рига и Огре-Рига. На участке Айзкраукле-Лиелварде в утренние и дневные часы в будние дни будет отменено движение некоторых электропоездов, поэтому пассажиров в обоих направлениях будут перевозить автобусы, в которых будут действовать билеты на поезд. Автобусы не будут перевозить велосипеды.

В Pasažieru Vilciens сообщили, что изменения включены в расписание, опубликованное в мобильном приложении Vivi и на сайте vivi.lv.

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