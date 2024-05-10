Глуша сигналы GPS, Россия переходит к физическим действиям, которые влияют на повседневную жизнь людей, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в пятницу по итогам состоявшейся в Вильнюсе встречи с латвийской коллегой Байбой Браже.

"Они (Россия - BNS) переходят из кибер-, дезинформационной сферы в физическую, что влияет на самолеты, на повседневную жизнь граждан, проживающих в нашем регионе", — сказал министр.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом месяце предупредили, что широкомасштабное подавление GPS Россией увеличивает угрозу авиационных происшествий.

Из-за продолжающихся помех Эстония в среду вызвала поверенного в делах России.

Как заявила Эстония, глушение Россией сигналов GPS нанесло значительный ущерб воздушному сообщению в регионе и в наибольшей степени отразилось на рейсах между Хельсинки и Тарту.

"Это не новое явление, но оно имеет определенные последствия, которые вызывают беспокойство", — сказала Браже.

Ландсбергис предложил применить санкции к лицам, ответственным за эти действия. Он добавил, что считает важным "послать сигнал Москве, что они не действуют в серой зоне".

"Если они ожидают, что мы будем молчать, они точно этого не дождутся. Мы видим, знаем и действуем", — сказал министр.

Гибридная деятельность России становится все более проблематичной в Европе и других странах. На этой неделе несколько европейских стран вызвали дипломатов этой страны из-за гибридных и кибератак, организованных Москвой или связанными с Россией группировками.

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