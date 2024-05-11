Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На рижских улицах продолжается уборка бордюров и проезжих частей после зимнего сезона, сообщили порталу Delfi в Рижском самоуправлении.

С целью скорее привести город в порядок, муниципалитет Риги просит водителей соблюдать временные запреты на стоянку у обочин.

Учитывая, что во многих местах города эти запреты не соблюдаются или соблюдаются крайне небрежно, Департамент городской среды и мобильности просит усилить контроль Городской полиции в местах, где установлены запрещающие знаки. В противном случае, не соблюдающим знаки автоводителям будут выписаны штрафы.

Департамент городской среды и мобильности сообщает, что в следующие недели планируется ввести временные запреты на остановку и стоянку на участках улиц в начале Земгальского и Видземского предместий, где вдоль обочин разрешена парковка транспортных средств. Установка дорожных знаков и проведение работ ожидаются с понедельника, 13 мая, в следующих местах:

  • на улице Баложу, от улицы Капселю до улицы Калнциема, по нечетной стороне зданий;

  • на улице Марупес, от улицы Лиепаяс до улицы Марупес, №37, по нечетной стороне;

  • на улице Марупес, от аллеи Саулес до улицы Марупес, №10A, по четной стороне;

  • на улице Марупес, от улицы Вентспилс до улицы Бариню, по четной стороне;

  • на улице Олгас, от улицы Нометню до улицы Эрнестинес, по нечетной стороне;

  • на улице Волгунтес, от улицы Фридриха Цандера до улицы Волгунтес, №35B, по нечетной стороне.

Муниципалитет просит водителей соблюдать установленные дорожные знаки, чтобы уборка проходила быстрее.

Также Рижское самоуправление напоминает, что жильцы всех домов по всему городу призваны не забывать о сборе разбросанного зимой песка — во дворах, на въездных дорогах, на частных территориальных дорожках, лестницах и т.д.

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