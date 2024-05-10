Почтовое голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП) может быть действительным только из-за границы, сообщила агентству LETA председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Заявки на почтовое голосование из-за границы должны быть поданы до 31 мая.

Некоторые люди уже пытались проголосовать по почте из Латвии, но такой голос не будет действительным, поскольку почтовое голосование предназначено для избирателей за рубежом и письмо с бюллетенем должно прийти из-за рубежа, пояснила глава ЦИК.

Сотрудники почтового избирательного участка связались с теми немногими людьми, которые пытались проголосовать по почте из Латвии, и проинформировали их о сложившейся ситуации и о том, какие возможности голосования предусмотрены в законе. Саулите также отметила, что избиратели, которые проживают за рубежом, могут проголосовать либо по почте, либо в одном из 50 избирательных участков за рубежом в день выборов, 8 июня.

Глава ЦИК подчеркнула, что в этот раз на выборах в ЕП процедура почтового голосования упрощена для избирателей, проживающих за рубежом.

Как сообщалось ранее, проживающие за границей граждане Латвии до 31 марта могут подать заявку на почтовое голосование до 31 мая с помощью электронной услуги на сайте Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) "Управление данными избирателя" (Vēlētāja datu pārvaldība).

Электронная услуга доступна на сайте PMLP pmlp.gov.lv и на портале услуг публичного управления Latvija.gov.lv.

Избиратель, подавший заявление на голосование по почте из-за границы, сможет скачать материалы для голосования и выбрать избирательный бюллетень, соответствующий списку кандидатов, за которых он хочет проголосовать.

Конверт с распечатанным избирательным бюллетенем необходимо отправить в ЦИК по адресу: Рига, улица Смилшу, 4, LV-1050, с расчетом, чтобы он был получен на избирательном участке до 18:00 (по латвийскому времени) 9 июня.

На сайте ЦИК указано, что почтовое голосование доступно только для латвийских избирателей, проживающих за рубежом.

На выборах в ЕП граждане Латвии за рубежом смогут проголосовать на 50 избирательных участках, 38 из которых будут расположены в дипломатических и консульских представительствах Латвии, а 12 будут созданы по инициативе диаспоры.

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