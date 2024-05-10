Победа Украины является приоритетом и общей целью всех стран Балтии, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В пятницу Браже посетила с рабочим визитом Литву, где в Вильнюсе встретилась с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Во время визита Браже также приняла участие в дискуссии по актуальным вопросам внешней политики, организованной Центром восточноевропейских исследований Литвы.

Должностные лица обеих стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе стран Балтии, ситуацию в Украине и ее поддержку, а также актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии. Речь шла о стратегических энергетических и инфраструктурных проектах с особым фокусом на проекте Rail Baltica.

Браже акцентировала внимание на тесных двусторонних отношениях Латвии и Литвы и важности сотрудничества в Европейском союзе (ЕС) и НАТО - как для укрепления безопасности Балтийского региона, так и для консолидации в поддержке обороны и интеграции в ЕС и НАТО Украины.

На пресс-конференции Браже вновь отметила, что Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для ударов в том числе по военным объектам на территории России, с которых Россия ведет нападение на Украину, так как это обусловлено международным правом.

В ходе визита должностные лица обсудили дальнейшие способы давления на Россию, в том числе 14-й пакет санкций и предотвращение возможностей их обхода, а также привлечение России к ответственности за преступления против Украины.

Министр иностранных дел Латвии заявила, что в сложившейся геополитической ситуации, когда ежедневно наблюдаются различные действия гибридной войны со стороны России, Латвии и всему региону стран Балтии и Северных стран необходимо дальновидно и координированно укреплять безопасность, в том числе способность общества к сопротивлению, а также сотрудничать в реализации стратегических инфраструктурных проектов. Браже отметила, что это самая большая ответственность государств.

Должностные лица сошлись во мнении, что критически важна и совместимость в регионе, поэтому решающее значение имеет проект Rail Baltica, который не только обеспечит мобильность населения, но и военную мобильность в направлении с юга на север.

Обсуждая предстоящий в июле саммит НАТО, должностные лица Латвии и Литвы сошлись во мнении, что необходимо добиться взносов всех стран НАТО в объеме не менее 2% от внутреннего валового продукта. Страны Балтии эту цель уже превзошли. Должностные лица также обсудили реализацию планов по обороне НАТО и укрепление присутствия союзников в Балтии.

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