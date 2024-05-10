С дискриминацией по отношению к себе и другим чаще сталкиваются люди, которые сами чувствуют себя недостаточно комфортно по отношению к различным группам людей, следует из опроса о дискриминации в высших учебных заведениях, проведенного Латвийским объединением студентов.

Результаты опроса показали, что в целом обучающиеся чувствуют себя комфортно по отношению к различным группам общества. Комфортнее всего большинство студентов чувствует себя среди молодых людей латышской национальности с белым цветом кожи. А более низкий уровень комфорта наблюдался среди представителей ЛГБТ-сообщества, ромов и мусульман.

Большинство, или 544 респондента, признались, что пережили дискриминацию из-за возраста. Респонденты также часто признавались, что сталкивались с различными проявлениями дискриминации из-за внешнего вида, нарушений ментального здоровья и веса.

Опрос показал, что менее дискриминированы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Дискриминацию по возрасту все чаще испытывают обучающиеся старшего поколения, особенно в предпенсионном возрасте.

Более 50% опрошенных пережили отличающееся отношение или оскорбительные комментарии также из-за гендерной идентичности (54,9%), семейного положения (54,63%), происхождения (51,15%) и языка, на котором говорят дома (51,93%).

Дискриминацию по половому признаку почувствовали преимущественно небинарные лица и трансгендеры — 60% и 88% респондентов соответственно. Проявления дискриминации из-за гендерной идентичности испытывали 18% женщин и 16% мужчин.

Физическое насилие обучающиеся испытывали сравнительно реже. С физическим насилием из-за цвета кожи столкнулись 8,74% студентов, из-за инвалидности — 8,02%, а из-за сексуальной ориентации — 7,81%.

в 75% случаев одно из проявлений повторялось неоднократно. При этом 43,4% обучающихся предпочли не обращаться за помощью. Те студенты, которые решили действовать, чаще выступали против самого лица, которое их дискриминировало. За помощью к третьему лицу в высшее образовательное учреждение, администрацию вуза или правоохранительные органы обратились менее 6% обучающихся.

На вопрос, в каких случаях студенты наблюдали проявления дискриминации по отношению к другим, респонденты чаще упоминали сексуальную ориентацию, происхождение или национальность, вес и инвалидность.

Проявления дискриминации, направленной против других, также наблюдались неоднократно. При этом не вовлекаться в такие ситуации предпочли 29,46% респондентов.

Опрос проводился с апреля по июнь 2023 года. Анкету заполнили 2095 студентов, в том числе из Латвийского университета, Рижского технического университета, Рижского университета Страдиня и других вузов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!