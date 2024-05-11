Прошлой ночью на Землю обрушилась сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, которая позволила увидеть красивое и отчетливое проявление северного сияния от Тасмании до Великобритании.

В то же время геомагнитная буря такой силы, которая будет продолжаться все выходные, может вывести из строя спутники и электросети.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), выбросы корональной массы, или извержения плазмы и магнитных полей на Солнце, начались в пятницу около 19:00.

Позже явление было признано "экстремальной геомагнитной бурей". Эта категория присваивается впервые с октября 2003 года, когда так называемые хэллоуинские бури вызвали перебои с электричеством в Швеции и повредили электросети в Южной Африке.

В ближайшие дни ожидаются новые извержения. Должностные лица предупредили операторов спутниковой связи, авиакомпании и электросетевые компании о необходимости принять меры предосторожности против возможных сбоев, вызванных изменениями магнитной погоды Земли.

Тем временем в социальных сетях люди от Северной Европы, включая Латвию, до Австралии и Азии восторгаются прекрасными фотографиями Северного сияния.

Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года. Тогда техника телеграфной линии убило током, а телеграфное оборудование загорелось.

По наблюдениям портала Delfi, жители Латвии активно делились снимками северного сияния в соцсетях.

Draugs atsūtīja, ka ārā esot Ziemeļblāzma pic.twitter.com/HUyX5Iq3vD — Eduards (@Eduards) May 10, 2024

Rakstura audzināšanas nolūkos, pagriezu kameru tieši pret zenītu, nevis mētājos uz visām pusēm. Jo nu šis skats, kad stari nāk no centra, pie mums ir ļoti rets. pic.twitter.com/EoWcHDvm7I — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) May 10, 2024

Dēļ šī kadra vien bija vērts nopirkt dronu pic.twitter.com/4CmImTRK0M — Rihards Klaužs (@Rihards_Klauzs) May 10, 2024

Īsumā - labākā ziemeļblāzma manā mūžā! Visas debesis zaļos, sarkanos, violetas staros. Krāsas redzamas ar aci. Viss turpinās. https://t.co/yQZbV05IEH pic.twitter.com/kO82t6h1gv — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) May 10, 2024

Северное сияние можно было увидеть и в Европе.

BREAKING: Thousands of reports of Northern Lights coming in from multiple locations across Europe. A severe G4 geomagnetic storm is currently affecting Earth. Truly the most stunning aurora show in years. Currently visible as far south as northern Italy. pic.twitter.com/S3uvGCxiHe — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 10, 2024

This is the aurora visible tonight in Switzerland.



Strongest it has been in over 20 years… pic.twitter.com/1g0VrpapNx — Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024

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