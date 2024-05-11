Прошлой ночью на Землю обрушилась сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, которая позволила увидеть красивое и отчетливое проявление северного сияния от Тасмании до Великобритании.
В то же время геомагнитная буря такой силы, которая будет продолжаться все выходные, может вывести из строя спутники и электросети.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), выбросы корональной массы, или извержения плазмы и магнитных полей на Солнце, начались в пятницу около 19:00.
Позже явление было признано "экстремальной геомагнитной бурей". Эта категория присваивается впервые с октября 2003 года, когда так называемые хэллоуинские бури вызвали перебои с электричеством в Швеции и повредили электросети в Южной Африке.
В ближайшие дни ожидаются новые извержения. Должностные лица предупредили операторов спутниковой связи, авиакомпании и электросетевые компании о необходимости принять меры предосторожности против возможных сбоев, вызванных изменениями магнитной погоды Земли.
Тем временем в социальных сетях люди от Северной Европы, включая Латвию, до Австралии и Азии восторгаются прекрасными фотографиями Северного сияния.
Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года. Тогда техника телеграфной линии убило током, а телеграфное оборудование загорелось.
По наблюдениям портала Delfi, жители Латвии активно делились снимками северного сияния в соцсетях.
Северное сияние можно было увидеть и в Европе.