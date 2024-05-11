Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития, предусматривает проект постановления правительства, размещенный на портале правовых актов.

Ранее планировалось, что с 1 июля после реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики (МКЭ) это министерство будет переименовано в Министерство климата, энергетики и среды, а VARAM - в Министерство охраны природы и регионального развития.

В соответствии с последними изменениями VARAM будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития и больше не будет содержать указание на связь с окружающей средой и природой в названии.

Тем не менее, министерство останется ведущим государственным органом в природоохранной области, а МКЭ в результате реорганизации будут переданы функции охраны окружающей среды.

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