Foto: LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития, предусматривает проект постановления правительства, размещенный на портале правовых актов.

Ранее планировалось, что с 1 июля после реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики (МКЭ) это министерство будет переименовано в Министерство климата, энергетики и среды, а VARAM - в Министерство охраны природы и регионального развития.

В соответствии с последними изменениями VARAM будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития и больше не будет содержать указание на связь с окружающей средой и природой в названии.

Тем не менее, министерство останется ведущим государственным органом в природоохранной области, а МКЭ в результате реорганизации будут переданы функции охраны окружающей среды.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit