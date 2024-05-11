Депутат оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс предлагает не требовать от лиц старше 64 лет подтверждения владения государственным языком, сообщает агентство LETA.

Шлесерс внес такое предложение перед вторым чтением поправок к закону об иммиграции, которые предусматривают применение требования о знании государственного языка еще к нескольким тысячам проживающих в Латвии граждан России.

Поправки коснутся тех граждан России, от которых до сих пор не требовалось знаний госязыка. В эту группу входят более 3100 человек в возрасте до 75 лет, в том числе отставные советские военнослужащие и члены их семей.

Законопроект предусматривает, что постоянный вид на жительство (ВНЖ) для данной группы российских граждан в одном случае будет действовать до 15 мая 2025 года, если необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС не будут поданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) до 30 апреля 2025 года.

Во втором случае до 15 сентября 2025 года будет действовать ВНЖ лиц, которые должны подтвердить владение госязыком для подачи документов на статус постоянного жителя ЕС, если до 1 мая 2025 года в PMLP поступила информация о том, что данное лицо до 1 мая 2025 года хотя бы раз сдавало экзамен по госязыку и ему назначена пересдача до 31 июля 2025 года, но необходимые документы не были получены PMLP до 31 августа 2025 года.

Поправки не исключают возможности для российских граждан этой группы найти другие основания для получения ВНЖ в Латвии.

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