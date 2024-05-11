Политик Национального объединения Ансис Пуполс будет занимать пост депутата Европарламента около двух месяцев.

Пуполс официально подтвердил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свою готовность занять должность евродепутата вместо Даце Мелбарде ("Новое Единство").

Его полномочия как евродепутата начнутся после того, как Европарламент получит информацию от ЦИК. Он сможет выполнять обязанности до 15 июля, когда истекут полномочия нынешнего созыва.

Пуполс баллотировался на выборах в Европарламент в 2019 году по списку Нацобъединения, но не был избран.

Возможность стать евродепутатом у него появилась после того, как избранная по этому же списку Мелбарде сложила мандат, а следующий по списку кандидат Эдвинс Шноре, который является депутатом Сейма, отказался от возможности получить мандат.

Мелбарде досрочно сложила с себя полномочия евродепутата, так как была назначена парламентским секретарем в Министерстве иностранных дел.

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