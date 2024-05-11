В этом году 588 учеников заняли призовые места в олимпиадах по различным школьным предметам, что на 121 ученика больше, чем в прошлом учебном году, сообщили агентству LETA в Государственном центре содержания образования (VISC).

В этом году в олимпиадах приняли участие более 29 000 учеников, что примерно на 11 000 больше, чем в прошлом году.

Продолжает расти число школьников, которых приглашают на государственный этап олимпиад. В этом учебном году приглашение получили 1742 школьника, а в прошлом учебном году - 1145 школьников.

В этом году было проведено 15 олимпиад: по латышскому языку и литературе, английскому языку, французскому языку, русскому языку, немецкому языку, экономике, философии, математике, политике и праву, истории, биологии, географии, химии, физике и информатике (программированию).

На олимпиадах школьникам предлагалось подумать о таких темах, как история страны от основание Латвийского государства до принятия Сатверсме, роль государства в периоды экономических потрясений, а также вступление Латвии в НАТО и годовщина членства в Европейском союзе. Понимание литературы и навык чтения проверяли сказками Норы Икстены "Сказки с концом" (Pasakas ar beigām) и "Сказки Улубеле" (Ulubeles pasakas. В свою очередь, знания языков нужно было продемонстрировать в таких темах, как изменения климата, политика и СМИ.

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