На этой неделе Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за попытки использования технологий глубокой фальсификации (deep fakes, дипфейки) для влияния на результаты выборов. Поправки приняты с целью обеспечения права избирателей на участие в честных и свободных выборах.

Право избирателей на участие в честных и свободных выборах является одной из основополагающих ценностей демократии, а условием для проведения честных и свободных выборов является справедливое регулирование предвыборной кампании, отмечают авторы законопроекта.

Поправки предусматривают уголовную ответственность за производство и распространение заведомо ложной, дискредитирующей информации о политической организации или объединении политических партий, кандидатах в депутаты Сейма, самоуправления или Европарламента, используя при этом технологии дипфейков, и, если это было сделано в период предвыборной агитации или день выборов.

За такое преступление будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора или общественных работ.

Авторы законопроекта подчеркивают, что фото-, видео- и аудиоматериалы, созданные с помощью технологий глубокой фальсификации, стали частью избирательных кампаний.

Например, дипфейки, которые были созданы с целью подрыва репутации кандидатов, были выявлены в предвыборных кампаниях в Аргентине, Словакии и Польше, отмечают авторы законопроекта, подчеркивая, что большая часть потенциальных избирателей признает, что еще не в силах распознать дипфейки.

Уголовная ответственность впредь будет предусмотрена за использование автоматизированной системы обработки данных для того, чтобы помешать людям участвовать в выборах, инициировании закона или народного голосования, народном голосовании или поддержке европейской гражданской инициативы. За это будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.

Поправки вступят в силу на следующий день после их провозглашения.

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