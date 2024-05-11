После публично прозвучавшей информации о возможных сексуальных домогательствах в Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса (JVLMA) высшее учебное заведение установило первое окошко в двери кабинета, чтобы повысить безопасность учебной среды, сообщает JVLMA в социальной сети Facebook.

В вузе отмечают, что такими окошками планируется оборудовать несколько аудиторий.

Окошки не мешают звукоизоляции, подчеркивает учебное заведение.

Как сообщалось ранее, впервые информация о сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей JVLMA прозвучала в передаче "Культурный шок" на Латвийском телевидении (LTV) в первой половине марта. Журналисты получили свидетельства о сексуальных домогательства со стороны некоторых преподавателей от семи студенток JVLMA. Это взволновало должностных лиц.

После этого несколько преподавателей лишились своих должностей, а одному назначено дисциплинарное наказание. Также ректор JVLMA Гунтарс Пранис лишился своей должности, сначала он не хотел покидать свой пост. До выборов ректора с 1 мая обязанности ректора выполняет глава Сената JVLMA Илона Мейя.

Портал Delfi сообщал, что после информации о возможных сексуальных домогательствах в академии совет художественных и культурных вузов искал решения для обеспечения безопасной среды обучения.

Также Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся по статье Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

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