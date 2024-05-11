Беларусь продолжает активно применять кампании влияния и дезинформации против своих соседей на Западе. Классическая тема - это связанная с миграцией гибридная операция на границе Беларуси со странами-членами ЕС.

Но в последние месяцы в пространстве ложных сообщений из Беларуси все чаще звучат заявления о военной угрозе. Такая деятельность является частью более широкой стратегии, и ее основная целевая аудитория направлена на само белорусское общество, а цель - в том, чтобы посеять неопределенность и конструировать угрозы, а затем манипулировать общественным мнением и отвлекать внимание от внутриполитических проблем.

Мнимые угрозы со стороны НАТО

В апреле этого года Иван Тертель, глава Комитета государственной безопасности Беларуси, заявил, что КГБ вместе с другими силовыми ведомствами предотвратил удары дронами с территории Литвы по объектам в Минске. Тертель также утверждал, что при поддержке государства на территории Литвы созданы база и тренировочный лагерь радикальной белорусской оппозиции, чтобы подготовить теракты в Беларуси. Примечательно, что получившие широкий резонанс заявления Тертеля прозвучали Всебелорусском народном собрании, президентом которого недавно был избран белорусский лидер Александр Лукашенко. Одним из пунктов повестки дня заседания было утверждение концепции национальной безопасности и военной доктрины Беларуси.

Сенсационная информация была широко растиражирована не только в белорусских, но и в российских государственных СМИ и пропагандистских каналах. В заявлениях Тертеля, разумеется, отсутствуют какие-либо конкретные детали или доказательства - поскольку их просто нет. Литва решительно отвергла его утверждения, назвав их абсолютно ложными. Рационального объяснения того, зачем Литве как члену НАТО нападать на белорусскую территорию, нет. Со стороны Беларуси никакой реакции на столь серьезный инцидент, как прямое военное нападение, не последовало - и это лишь указывает на ложность этих обвинений. Особенно с учетом риторики белорусских официальных лиц, которые ранее не утверждали: любое военное вмешательство стран НАТО в дела Беларуси повлечет за собой немедленный военный ответ.

Подобные месседжи о попытках стран НАТО, в частности Польши и Литвы, развернуть военную агрессию и дестабилизировать ситуацию в Беларуси, не новы. Они часто совпадают по времени с проведением учений НАТО в регионе. В отличие от учений в Беларуси и России, учения НАТО направлены на законные оборонительные, а не наступательные операции. В данном случае заявления совпадают по времени с совместными польско-литовскими учениями Brave Grifin 24/II. Их цель - проверка боеготовности и способности обеспечить защиту Сувалкского коридора.

В марте этого года Лукашенко посетил Гродненскую область с проверкой боеготовности. Представители вооруженных сил Беларуси рассказывали ему о текущих угрозах. Среди их тезисов: война всегда будет кому-то (имеется в виду Запад) экономически выгодна; Беларусь не должна расслабляться, в противном случае может произойти нападение со стороны НАТО.

Подобными заявлениями белорусские чиновники пытаются дискредитировать оборонные меры и учения НАТО и создать ложное впечатление о возросшей военной угрозе для Беларуси. В этих ложных сообщениях не упоминается то, что НАТО по своей сути является организацией коллективной обороны. Североатлантический договор, на котором основывается альянс, не предусматривает неспровоцированных агрессивных военных действий против соседей.

Эти примеры и в более широком контексте позволяют понять цель таких сообщений. С одной стороны, они должны создавать в обществе ощущение опасности - для того, чтобы сплотиться вокруг Лукашенко как гаранта безопасности и стабильности, а также объясняют, зачем нужно усиление репрессий против белорусского общества. С другой стороны, они позволяют показать представителей белорусских силовых ведомств в виде героев, благодаря которым угрозу удается предотвратить. Учитывая абсурдность этих утверждений, неудивительно, что они попадают и в зарубежное информационное пространство.

Фальшивые эксперты на страже режима

Один из приемов распространения дезинформации в Беларуси - фальшивые эксперты. Нередко это люди, которых можно назвать "полезными идиотами" - они по своим личным или политическим убеждениям настроены против Латвии, и попались на пропагандистский крючок авторитарного режима. Для поддержания к ним доверия часто используются ложные или искаженные факты их биографии: "экспертов" представляют в качестве журналистов, представителей аналитических центров или академических кругов. Эти люди готовы вкладываться в пропаганду авторитарных режимов, по материальным или по личным соображениям.

Одним из таких фальшивых экспертов является Руслан Панкратов, бывший депутат Рижской думы, который бежал из Латвии, когда его обвинили в разжигании национальной розни и ненависти к украинцам. Теперь Панкратова часто можно увидеть в качестве "латвийского эксперта" как на российских, так и на белорусских пропагандистских медиаканалах. В апреле в интервью Sputnik Панкратов раскритиковал принятые в Латвии поправки к закону об иммиграции, которые обязывают граждан России, постоянно проживающих в Латвии, сдавать экзамен по государственному языку. Классически, по мнению Панкратова, политика правительства Латвии является откровенно фашистской и равносильна депортации. Но на этом дело не заканчивается. На самом деле, это не суверенная политика Латвии, а психологическая операция против России и русскоязычного общества, которая проводится под надзором США и Великобритании.

Вторым фальшивым экспертом стал Соломон Бернштейн, блогер из Латвии, переехавший в Беларусь. В часовом интервью белорусскому государственному медиа-агентству "Белта" Бернштейн рисует катастрофическую картину жизни в Латвии - начиная с недостатков демократии и развития и заканчивая связью истории и системы управления Латвии с нацистской Германией. Нужно признать, что Бернштейн не слишком оригинален в своих рассуждениях. Он уверяет, что налоговое бремя в Латвии выше, чем в любой другой стране и вспоминает "хорошие" советские времена, когда в Латвию вкладывали деньги, и она стала развитой страной. В отличие от Европейского союза, который превратил Латвию в неконкурентоспособную окраину. Наконец, страны Балтии и Украина на самом деле не являются суверенными и независимыми в принятии решений - их следует рассматривать лишь как приспешников Запада, которых специально настраивают против России и Белоруссии. Аргументы, которые неоднократно опровергались и просто не соответствуют действительности.

Все это - на фоне истории успеха Беларуси, которая была достигнута благодаря лидерству Александра Лукашенко и его заботе о нуждах простых людей. По ходу всего этого упоминается война на Украине, которая оправдывается как рациональный и понятный шаг со стороны России.

Использование таких фальшивых экспертов можно объяснить рядом причин. В основном, это способ подтвердить сообщения белорусских официальных лиц и контролируемых государством СМИ, создавая видимость легитимности и достоверности их заявлений. Кроме того, это позволяет привнести в информационное пространство новые темы и перспективы.

Сообщения, которые передают фальшивые эксперты, в основном адресованы местной белорусской аудитории. Это попытка представить соседние страны в качестве неудачников, противопоставить им белорусское государство и повысить его имидж. Однако во вторую очередь такие сообщения адресованы людям в Латвии и других странах, которые по личным причинам или политическим взглядам могут быть оценить их позитивно, и поверить в воображаемую историю успеха Беларуси. Это может быть эффективным методом пропаганды, но только до тех пор, пока люди лично не столкнутся с реальностью по ту сторону белорусской границы.

Армандс Астукевичс - научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики (Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, AAPC)

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