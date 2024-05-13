Центр исследований восточноевропейской политики (APPC) продолжает анализировать текущие тенденции в Беларуси, информационно-пропагандистскую деятельность, ее влияние и кампании по дезинформации, в рамках которых режим диктатора Александра Лукашенко продолжает активно нападать на своих соседей на Западе. Первая часть материала доступна здесь.

В Беларуси искажение фактов и событий регулярно служит инструментом для оправдания политического выбора и решений. Например, в апреле белорусские пропагандистские СМИ сообщили об ограничении свободы слова в Латвии: тогда были заблокированы белорусские СМИ, которые якобы распространяют агрессивную российскую пропаганду. В ответ на это белорусские власти позже приняли решение заблокировать сайты нескольких латвийских СМИ.

Белорусская пропаганда регулярно освещает тему перемещения мигрантов через белорусскую границу в Польшу, Литву и Латвию. Все эти страны обвиняются в нарушении прав человека и насилии в отношении мигрантов, которые пытаются добраться до Европы в одиночку, без скоординированной поддержки белорусских спецслужб. Недавно белорусские пропагандистские СМИ сообщили об очередной жертве латвийских властей: со ссылкой на Следственный комитет Беларуси они рассказывали о сирийском беженце, которого якобы убили, а затем тайно перевезли через латвийско-белорусскую границу. Все это свидетельствует о том, что в Латвии существует системная политика "расовой фильтрации". Разумеется, никаких других реальных доказательств правонарушений, нет.

Аналогичные заявления и сюжеты посвящены Литве и Польше. Пропагандистские СМИ прилагают немало усилий для того, чтобы объяснить, что поток мигрантов через Беларусь - результат миграционной политики, которую ранее проводила канцлер Германии Ангела Меркель.

Подобные заявления не удивляют тех, кто следит за белорусском информационном пространстве. Беларусь начала гибридную операцию против соседей в 2021 году, используя в качестве оружия мигрантов из третьих стран. С тех пор операция сопровождалась дезинформацией. Часто можно наблюдать, что в периоды, когда миграционные потоки через белорусскую границу увеличиваются, белорусские пропагандистские каналы также становятся более активными. Дезинформация также усиливается, когда в Латвии, Литве или Польше принимаются неблагоприятные для Беларуси решения.

Белорусские силовые структуры сотрудничают с организованными преступными группировками в вопросе переселения этих людей. Они обучают мигрантов, чтобы повысить их шансы на получение вида на жительство в ЕС. В итоге мигранты становятся инструментом, с помощью которого белорусские спецслужбы могут проводить информационных операций.

Такая информационно-пропагандистская деятельность преследует несколько целей. Во-первых, это попытка манипулировать дебатами по миграционной политике и добиться поляризации мнений - чтобы саботировать работу демократических систем и управления. Во-вторых, это попытка повлиять на повестку дня международных организаций, СМИ и других стран Евросоюза, чтобы усилить раскол в ЕС.

Важно отметить, что в демократических странах ЕС - таких, как Латвия, Литва и Польша, службы безопасности работают по иным принципам. Во-первых, во всех странах существует гражданский надзор за работой таких служб, чтобы быть уверенным, что они действуют в рамках своих полномочий и задач. Во-вторых, подобное насилие в отношении мигрантов не имеет смысла и может только создавать репутационные риски и приносить пользу стратегическим целям Беларуси.

Подобные сюжеты редко оказываются эффективными и обращают на себя внимание западных организаций и СМИ. Тем не менее, эти вопросы нужно продолжать разъяснять.

Армандс Астукевичс - научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики (Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, AAPC)

* Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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