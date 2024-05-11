Доброе дело может обернуться штрафом в 55 евро. С такой ситуацией каждый день сталкиваются организации, предоставляющие транспорт для людей с инвалидностью и использующие парковочные места для инвалидов. На данный момент правила не позволяют специально оборудованному транспорту парковаться на таких стоянках, если в окне не размещено специальное разрешение. Однако разрешение организации получить не могут, сообщает LSM.lv.

Микроавтобус Латвийского объединения самаритян остановился на парковке для инвалидов возле памятника Свободы на несколько минут. Сотрудники проекта Sapņu pavadonis на носилках отнесли к памятнику госпожу Аусму, последним желанием которой было возложить цветы к монументу. Тем временем Рижская муниципальная полиция уже получила информацию о том, что на парковке для инвалидов стоит автомобиль без соответствующего разрешения, и приехала его оштрафовать. Однако выяснилось, что те, кто каждый день перевозит людей с ограниченными возможности, не могут получить такое разрешение.

Волонтер проекта Кристапс Кузнецовс отметил, что по закону разрешение на использование парковочных мест для людей с инвалидностью могут получить только частные лица. "Со всеми приспособлениями для людей с нарушениями движения, носилками, мы не можем получить эти разрешения. Но мы перевозим разных людей! У нас связаны руки", - заявил он.

Инцидент у памятника, однако, закончился без штрафа. И это ежедневная рутина - молиться, чтобы не было штрафов, потому что по закону получить это разрешение невозможно. Но работа должна быть сделана.

"Бывают моменты, когда мы рискуем. Скажу честно. Или пытаемся припарковаться на обычных местах. А это гораздо дальше. Но других вариантов нет", - говорит Кристапс.

То, что разрешения не выдаются юридическим лицам, подтвердили и в Управлении безопасности дорожного движения (CSDD). Согласно действующему законодательству, парковочные разрешения для инвалидов могут выдаваться только лицам, которым эта инвалидность установлена медицинской комиссией.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") пообещал обсудить этот вопрос с организациями, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

"Возможно, потребуются изменения в нормативных актах. Поймем, насколько велика проблема", - заявил Бришкенс.

По мнению CSDD, самый простой путь - это изменить нормативные акты, представив поставщикам социальных услуг такие же права, как, например, у почтальонов. Они также могут останавливаться на определенное время там, где другим запрещает знак.

"Мы видим решение - внести небольшие поправки в Закон о дорожном движении, позволяющие почте, инкассаторам и другим учреждениям игнорировать запрет на стоянку и остановку и разрешать парковку в местах, где это запрещено, на 30 минут", - пояснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Штраф за неразрешенную парковку на стоянке для инвалидов составляет 55 евро, сотни людей в году получают штрафы за парковку на этих местах без соответствующего разрешения. Однако невозможно сказать, сколько штрафов было наложено именно на благотворительные организации.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!