В Риге начала работу новая современная клиника "Baltijas Ķirurģijas centrs" ("Балтийский центр Хирургии"), которая предлагает широкий спектр хирургических услуг.

В команду "Baltijas Ķirurģijas centrs" входят высококвалифицированные специалисты, в том числе доктора медицинских наук и профессора. Клиникой руководит профессор, хирург и проктолог Андрис Гардовскис.

Консультации пациенты могут получить в Риге по адресу - улица Гарденес, 13 (в Агенскалнсе), а операции проводятся в помещении больницы Юрмалы (проспект Виенибас, 19/21).

"Наша главная ценность – качественная хирургия. Приоритетами клиники являются безопасность пациентов, индивидуальный подход и гарантия качества на протяжении всего процесса лечения. Центр может решать деликатные проблемы в хирургии, проктологии и урологии", – говорит руководитель клиники Андрис Гардовскис.

В настоящее время в "Балтийском центре Хирургии" работают четыре высококвалифицированных хирурга-проктолога - Андрис Гардовскис, Андрей Брыкун, Сергей Шаповалов и Янис Гардовскис. Пациентов консультируют два опытных уролога Петерис Вагановс и Оскар Якушенокс. В клинике консультации и различные виды операций проводят хирурги Инесе Фишере и Елена Погодина.

Еще одна специализация нового медицинского центра – хирургия груди; услуги предоставляет хирург-маммолог Петерис Ложа.

Пациентам с избыточным весом клиника может предоставить бариатрическую операцию. Пациенты клиники быстро и тщательно обследуются и лечатся с использованием современного оборудования.

"Главная задача пациента – не стесняться обращаться к специалисту в случае жалоб на здоровье. Обо всем остальном позаботимся мы", – подчеркивает Андрис Гардовскис.

Проктология – медицинская специальность, занимающаяся диагностикой и лечением заболеваний толстой и прямой кишки.

Урология — это отрасль медицины, которая диагностирует и лечит заболевания у женщин и мужчин мочевыводящих путей, включая почки, мочевой пузырь и уретру. Урология также включает в себя диагностику, лечение и профилактику заболеваний мужской половой системы.

Бариатрическая хирургия — это операция по уменьшению желудка, которая, как доказано, помогает уменьшить избыточный вес и проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

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