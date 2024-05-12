Комиссия по финансам и управлению Рижской думы утвердила выделение средств на первый этап реставрации и реконструкции павильона к 700-летию Риги в парке Кронвалда. В этом году на запланированные работы выделено 120 942 евро. Работа будет продолжаться на протяжении трех лет.

Каменный павильон расположен в парке Кронвалда (бывший сад Стрелниеку) и был установлев 1901 году в честь 700-летия Риги. Павильон был построен для расширения пространства выставки 1901 года на Эспланаде, для которой было построено множество павильонов, кафе, ресторанов, выставочных залов. Парк Кронвалда расположен на территории исторического центра Риги и является памятником культуры местного значения.

По словам Гунарса Нагелса, директора Рижского агентства памятников, "этот павильон в парке Кронвалда — единственный, оставшийся от празднования 700-летия Риги, поэтому его необходимо сохранить как часть истории".

"Мы находимся накануне работ, и после всех трех этапов работы они должны увенчаться реставрацией с возвращением особой, очень оригинальной стеклянной потолочной мозаики в куполе павильона, которая будет радовать посетителей", - отметила Рита Нашениеце, руководитель Комиссии по культурному и историческому материальному наследию Рижской думы.

В апреле этого года Рижское агентство памятников завершило закупку, в результате чего была определена общая стоимость проекта реконструции павильона в парке Кронвалда - 368 499 евро (вместе с налогом на добавленную стоимость, строительным надзором и авторским надзором).

Проект разделен на три этапа:

• 1 этап в 2024 году – 120 942 евро;

• 2 этап в 2025 году – 118 442 евро;

• 3 этап в 2026 году – 129 114 евро.

Для запуска первого этапа проекта необходимо 120 942 евро из бюджета Рижского самоуправления на 2024 год, сообщает Рижское самоуправление.

В ходе реализации проекта будет снесена часть тамбура, построенная в ходе предыдущей реконструкции павильона, которая расположена под куполом, и крыша; также будет восстановлена ​​желтая кирпичная кладка, пилястры, арки и интерьеры фронтонов; будет очищенное лакокрасочное покрытие и проведена расшивка кирпичных поверхностей, проведена реставрация цоколей, карнизов и различных декоративных элементов. Кроме того будет создан и установлен стеклянный купол.

В июне 2021 года была проведена архитектурно-художественная инвентаризация павильона к 700-летию Риги, которая была уточнена в конце 2023 года. Теперь купола нет, форма кровельного покрытия изменилась, высота не соответствует пропорциям и как бы утопает в общей конструкции. При смене купола была изменена высота основания купола, или тамбура – ​​его приподняли и создали массивные карнизы. Над карнизом создан новый многоугольный бордюр с новыми акротериями (скульптурные украшения в углах или верхах фронтонов зданий).

В 60-70-е годы прошлого века павильон использовался как склад инструментов для уборки парка. Возможные ремонтные работы проводились в 1930-е, 1960-е и 1970-е годы. В 2000 году павильон был покрашен.

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