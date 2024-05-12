Министерство благосостояния предлагает компромиссное решение, чтобы работники не были необоснованно обязаны владеть русским языком. Это следует из предложений, внесенных представителями министерства в поправки к Закону о труде.

Ранее Национальное объединение выдвинуло первоначальный вариант поправок, которые предусматривают во многом ограничить возможности требовать знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей, определяя в качестве исключений ограниченный круг профессий.

В письме ответственному комитету Сейма парламентский секретарь Рейнис Узулниекс поясняет, что закрытый список профессий, предусмотренный в первоначальной версии поправок, может не охватывать все профессии или должности, которые объективно требуют владения иностранным языком. Следовательно, существует риск того, что закон придется часто пересматривать, чтобы расширить список этих профессий.

Поэтому Минблаг предлагает рассмотреть альтернативное решение, которое было бы соразмерным и обеспечивало бы достижение целей. Предложение Минблага предусматривает сохранение действующего в настоящее время запрета на указание конкретного владения иностранным языком в объявлении о приеме на работу, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения должностных обязанностей.

Минблаг также предлагает дополнить Закон о труде положением, что владение иностранным языком не считается разумно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или другой деятельностью в сфере труда на латвийском рынке.

Такое решение предотвратило бы действия работодателей, когда знание иностранного языка требуется без объективного основания, например, уборщику в супермаркете, кассиру в киоске, ремонтнику и тому подобное, поскольку эти работы выполняются на латвийском рынке", — объясняет представитель министерства.

Также Минблаг предлагает предусмотреть в законе, что запрет на требование владения иностранным языком для деятельности на латвийском рынке не может применяться к работам, где владение иностранным языком является объективной и разумной предпосылкой для выполнения соответствующей работы или соответствующей профессии (выполнение работы невозможно без определенных навыков иностранного языка, например переводчика).

Минблаг также предлагает установить, что вопросы о знании иностранных языков не задаются потенциальному работнику на собеседовании, если они не существенны для выполнения должностных обязанностей.

Узулниекс поясняет, что при составлении предложений министерство учло высказанные в Сейме и Комиссии по социальным и трудовым вопросам мнения о возможных правовых рисках. В Минблаге при подготовке своего предложения проконсультировалась с Минюстом и Министерством образования и науки, а также с Центром госязыка и Госинспекцией труда.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !