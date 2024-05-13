Уже на этой неделе, 15 мая, в столичных школах начнется формирование первых классов на новый учебный год. Рижский муниципалитет призывает родителей будущих первоклашек убедиться, что дети задекларированы в одном районе со школой.

Родителям каждый год дается возможность подать заявку в школу на регистрацию ребенка в очередь на поступление в первый класс до 15 мая.

При формировании классов на новый учебный год школы составляют список кандидатов в первоклассники. В течение пяти рабочих дней после подготовки списка кандидатов в первый класс родителям детей отправляют электронное письмо на указанный официальный электронный адрес или адрес электронной почты с информацией о том, включен ли их ребенок в список кандидатов на поступление в первый класс школы.

Если родители при подаче заявки на поступление ребенка в первый класс школы не указали официальный электронный адрес или адрес электронной почты, уведомление о включении ребенка в список кандидатов или письмо об отказе будет отправлено почтовым отправлением на зарегистрированный адрес проживания родителей ребенка.

После получения уведомления о включении ребенка в список кандидатов на поступление в первый класс школы, родители должны в течение десяти календарных дней подать заявление о поступлении ребенка или об отказе от поступления, пишет муниципальный портал Riga.lv.

Заявление родители могут подать в школе лично, посетив школу, или электронно, подписав его электронной подписью и отправив на адрес электронной почты школы или официальный электронный е-адрес, используя свой аккаунт на портале www.latvija.lv.

Также законный представитель ребенка может обратиться в Департамент образования, культуры и спорта муниципалитета Риги, — с целью выяснить, в какой ближайшей к задекларированному месту жительства ребенка школе есть свободные места.

Приоритет поступления в школу предоставляют детям, которые по меньшей мере в течение двенадцати месяцев проживают с одним из родителей по единому адресу на привязанной к школе территории. Также высокий приоритет будет у детей-сирот, детей педагогов школы, а также братьев и сестер, обучающихся в основной программе соответствующего образовательного учреждения. Такая приоритетная система приема была утверждена в городском совете Риги в прошлом году.

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