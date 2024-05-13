Депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") получил в прошлом году подарок в размере 100 тысяч евро от своей жены Инесе Шлесере, свидетельствует его декларация должностного лица.

Шлесерс получил в Сейме зарплату в размере 73 508 евро, а от своего сына, депутата Сейма Ричарда Шлесерса ("Латвия на первом месте"), получил 10 599 евро. Еще 1500 евро поступило в качестве страхового возмещения от Balcia Insurance SE.

Как указано в декларации, у депутата есть 95 тысяч евро наличных накоплений. Сумма безналичных накоплений в трех банках составляет почти 190 000 евро.

Шлесерс также указал два кредита – в размере 60 000 евро и 31 500 евро.

Шлесерс пользуется автомобилем Mercedes-Benz AMG GLS 63 2016 года выпуска, квартирой в Риге, землей и зданиями в Юрмале. Также он владеет в совместной собственности землей в Аглонской волости и землей в Аннениекской волости.

За свою работу в Сейме Ричард Шлесерс получил зарплату 46 606 евро. Сумма в 10 599 евро, которую Айнар Шлесерс получил от своего сына Ричарда, была получена им от Citadele Banka в качестве страхового возмещения.

Ричард Шлесерс владеет квартирой в Риге, пользуется автомобилем Mercedes Benz GLC 220 D 4MATIC 2016 года выпуска. Также в декларации указано, что Ричард Шлесерс дал в долг 502 620 евро.

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