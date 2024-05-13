В первом квартале текущего года рождаемость в Латвии продолжала снижаться - зарегистрировано 3154 новорожденных, что на 267 или 7,8% меньше, чем за тот же период 2023 года (3421), свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Уровень рождаемости по-прежнему более чем в два раза ниже уровня смертности.

В первом квартале в стране зарегистрирован 7371 умерший, что на 306 или 4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,863 млн человек, что на 22 500 человек меньше, чем 1 апреля 2023 года.

За первые три месяца этого года в стране зарегистрировано 1074 брака, что на 437 или 28,9% меньше, чем за тот же период 2023 года.

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