Центр госязыка (VVC) считает, что план Латвийского телевидения (LTV) провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке не соответствует Конституции, следует из опубликованного центром сообщения.

"VVC считает, что такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Подчеркиваем, что немотивированное использование любого иностранного языка в средствах массовой информации происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка", - отмечает VVC.

Центр также отмечает, что такое предложение обходным путем пытается придать русскому языку и его статусу в Латвии особое место и значимость, вступая в резкое противоречие с основными принципами государственной языковой политики.

"Конституция и Закон о государственном языке четко определяют, что русский язык на территории Латвийской Республики является иностранным. Использование русского языка в предвыборной агитации перед выборами в Европарламент - это недвусмысленное поощрение двуязычия и раскол информационного пространства общества", - говорится в сообщении VVC.

Этот вопрос актуализировался после того, как на платформе Х несколько активистов начали выступать против плана LTV 3, 4, 5 и 6 июня провести предвыборные дебаты на русском языке.

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