В Риге появился светофор, который сводит с ума жителей Кенгарагса. Он изменил порядок совершения левого поворота на перекрестке улиц Латгалес и Прушу. Нововведение почти парализовало движение транспорта на одной из самых больших и загруженных улиц в Риге, сообщает корреспондент Rus.LSM.lv.

Мнения о том, как правильно пересекать перекрёсток, разнятся даже у автоэкспертов. Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы, впрочем, обещает улучшения.

Это перекрёсток улиц Латгалес и Прушу. Недавно здесь произошли изменения в организации дорожного движения. Если раньше левый поворот на Прушу можно было выполнить при зеленом сигнале светофора, то теперь для удобства автомобилистов сделали отдельный левый ряд и отдельную секцию светофора с зелёной стрелкой. И с первого же дня тут стали образовываться гигантские пробки.

"Когда не было этой полосы, не было никаких пробок. Те едут прямо, хорошо, но как повернуть налево? За три секунды ничего не успеваешь", — говорит автомобилист Игорь.

Включаем секундомер, смотрим, сколько же времени горит боковая секция. Светофор начинает моргать на 8-й секунде. За это время успевают проехать три, максимум четыре машины.

Из-за этого на полосе для левого поворота скапливается огромное количество транспорта, который через сотню метров блокирует и всю центральную полосу движения.

В департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы заявили, что перекрёсток еще ждут изменения.

"Светофор был построен в рамках строительного проекта Rīgas satiksme, но работы еще не завершены. Cтрелку на светофоре подрядчик установит сегодня вечером, а в течение недели планируется привести в порядок сигнальный план, продлив время горения зеленого сигнала дополнительного участка", — сообщила , представитель департамента столичного муниципалитета Лелде Рудзика.

Рабочие действительно появились сегодня во второй половине дня и добавили на светофор стрелку движения прямо. Что же касается продления действия зелёной стрелки налево — время её работы будет продлено таким образом, чтобы за один цикл могли повернуть налево 7-8 автомобилей.

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