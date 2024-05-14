Больше всего средств на предвыборную кампанию в Европейский парламент потратили Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенный список" (ОС) и партия "За стабильность", свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Каждой партии разрешено потратить максимум 635 317 евро на ограниченные расходы на предвыборную кампанию перед выборами в Европарламент, и менее чем за месяц до выборов ни одна из партий не приблизилась к этому лимиту.

СЗК на данный момент потратил на предвыборную кампанию 284 313 евро, ОС - 263 445 евро, "За стабильность" - 194 775 евро. Следующими по величине расходов на предвыборную кампанию являются "Латвия на первом месте" с 183 628 евро, "Новое Единство" с 131 450 евро, "Согласие" с 111 271 евро и Национальное объединение с 90 776 евро. Другие политические силы пока заключили договоры на меньшие суммы.

Всего до 10 мая партии заключили договоры на предвыборную кампанию на сумму 1,55 млн евро.

В период предвыборной кампании каждая политическая сила ограничена в количестве средств, которые она может потратить на политическую рекламу, благотворительность, спонсорство, льготы и пожертвования. Лимиты не распространяются на расходы на производство рекламы или планирование кампании. Расходы на предвыборную агитацию включают в себя как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

Период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент начался в первой половине февраля.

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