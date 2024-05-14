Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Депутат Сейма Артур Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), занимая посты премьер-министра и министра иностранных дел, заработал в прошлом году 117 362 евро, следует из его декларации должностного лица за 2023 год, сообщает LETA.

В прошлом году Кариньш заработал 86 634 евро в качестве премьер-министра и 30 728 евро в качестве министра иностранных дел. Во время своего премьерства Кариньш также более двух месяцев исполнял обязанности министра иностранных дел.

В своей декларации Кариньш указал акции девяти различных американских компаний номинальной стоимостью 43 064 доллара США (39 892 евро). Самая крупная инвестиция — 32 060 долларов США (29 698 евро) — была сделана в акции американской фармацевтической компании Lilly Eli&Co.

В качестве безналичных сбережений Кариньш задекларировал 67 768 евро и 32 837 долларов США (30 418 евро) в Swedbank, 56 964 евро в банке KBC в Бельгии и 190 431 доллар США (176 406 евро) в четырех финансовых учреждениях США.

Кариньш владеет гибридным автомобилем Toyota Yaris, мопедом Aprilia SR 50 и гребной лодкой Terhi 440. Он также декларировал два объекта недвижимости — один в собственности и один в совместной собственности — но не указал тип имущества.

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