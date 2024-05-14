Служба государственной безопасности (СГБ) даст оценку высказываниям депутата Рижской думы, кандидата в депутаты Европейского парламента Инны Дьери (Русский союз Латвии) о принадлежности Крыма России.

СГБ обратила внимание на высказывания Дьери о Крыме в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио 13 мая и приступила к оценке этих высказываний в соответствии со своей компетенцией, подтвердили агентству LETA в службе.

В дополнение служба обращает внимание на тот факт, что, несмотря на длительное нахождение под контролем российских оккупационных войск, Крым по-прежнему считается неотъемлемой частью Украины. В ответ на осуществленную Россией оккупацию Крыма в 2014 году Евросоюз за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины ввел против России санкции.

В упомянутой передаче несколько слушателей поинтересовались у помощницы нынешнего евродепутата Татьяны Жданок, кому, по ее мнению, принадлежит Крым.

"В Крыму есть российские военные базы. В Крыму был референдум, в котором в качестве наблюдателя участвовала и Татьяна Жданок, и люди проголосовали за присоединение к России. Когда-то в Латвии люди проголосовали за независимость. Я уважаю выбор людей", — отметила политик.

Далее на уточняющий вопрос журналиста о том, принадлежит ли сейчас Крым России, Дьери ответила: "Правильно".

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