Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Принятый парламентом Грузии закон об "иностранных агентах" не соответствует нормам и ценностям Европейского союза, подчеркнул в твиттере президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что визит министров иностранных дел в Тбилиси является хорошей возможностью для открытой дискуссии. Ожидается, что в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетят с рабочим визитом Грузию.

Президент Латвии также призвал грузинские учреждения соблюдать право на мирные собрания и протесты.

Как сообщалось, во вторник парламент Грузии принял вызвавший противоречивые оценки закон об иностранном влиянии, против которого в Грузии уже неделями длятся массовые протесты. Законодатели проголосовали 84 голосами "за" и 30 голосами "против", приняв закон в третьем, окончательном, чтении. Евросоюз (ЕС) во вторник предупредил Грузию, что принятие закона помешает ее присоединению к блоку.

"Странам ЕС ясно, что если этот закон будет принят, он станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе", - отметил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Принятый закон предусматривает, что негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства". Эта фраза - единственное отличие по сравнению с отозванным в прошлом году законопроектом, в котором говорилось, что эти организации должны зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

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