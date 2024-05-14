Навыки чтения латвийских детей ухудшаются с 2012 года и в 2022 году достигли самого низкого уровня за последние 20 лет, свидетельствуют результаты международного исследования Организации экономического сотрудничества и развития PISA, пишет портал Lsm.lv

Латвия по навыкам чтения опережает такие страны, как Мексика, Бразилия и Филиппины, но отстает от развитых государств. В исследовании PISA навыки чтения разделены на пять уровней, и пятый, самый высокий, предусматривает понимание длинных текстов, способность оперировать абстрактными понятиями, отличать факты от мнений на основе неявных подсказок. Этого уровня достигают лишь 4% латвийских девятиклассников, что почти в два раза меньше, чем в среднем по другим странам ОЭСР.

По словам директора Института исследований образования ЛУ, куратора PISA в Латвии Риты Киселевой, почти четверть школьников в Латвии не справляются с простейшими заданиями по чтению и не достигают второго уровня, который считается базовым для того, чтобы человек мог продолжать нормально учиться и работать. "Это означает потенциальную неуспеваемость практически по всем предметам начиная с 5-го класса. Это следует рассматривать как угрозу эффективности всей системы образования", - говорит Киселева.

Председатель Союза писателей Латвии, журналист и писатель Арно Юндзе обрисовал еще более мрачные перспективы: "Книги — это как современный тренажерный зал для нашего мозга, и если мы хотим быть нормальными, мы идем и тренируемся. Но многие люди считают, что делать это не обязательно. Человек, который не читает - это человек с неразвитым и нетренированным мозгом, и в 21-м веке он со своим нетренированным мозгом нигде не сможет конкурировать".

Киселёва, со своей стороны, считает, что не обязательно читать книги – ребенок может улучшить навыки чтения, читая и другие тексты, например, новости по телефону.

Как признались сами девятиклассники, книги они читают редко, часто только по указанию учителей, предпочитая другие виды досуга — спорт, рисование, компьютерные игры. Как привить интерес к чтению, если этого не сделала семья? В некоторых школах этим уже занимаются специально.

Например, в Марупской основной школе проходят "уроки тихого чтения", где школьники читают книги по своему выбору, а потом обмениваются мнениями. Эту практику ввела десять лет назад учительница Инесе в ответ на многочисленные просьбы родителей, и в этом году она получила от Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) титул "посланницы чтения".

Также школа участвует в акции ЛНБ "Жюри детей и родителей". Библиотека ежегодно выбирает книги и рассылает их по школьным библиотекам.

По мнению библиотекарей, начинать прививать интерес к чтению нужно с современных книг, с современными ситуациями и иллюстрациями, а не с классики, где эпоха и среда совершенно чужды ребенку. По данным одного из исследований, у 37% четвероклассников возникает негативное отношение к чтению, если книга им навязана.

Есть ли план у государства?

В акции "Жюри детей и родителей" в этом году участвовали уже 20 000 человек. Но это те, кто уже начал читать, а как мотивировать тех, у кого нет интереса? В Министерстве образования и науки (IZM) заявили, что план есть, но его детали еще прорабатываются.

"Есть система профессиональной поддержки. Если простыми словами, то мы строим систему, которая будет следить за тем, как оказывается поддержка учителям в их работе, - сказал заместитель директора департамента образования IZM Эдгарс Плетенс. - Это будет национальная система с ответственным методистом по каждому предмету или области знаний. Ответственные методисты будут и в самоуправлениях, а дальше они работают с учителями".

"Если я, например, методист по истории или социальным наукам, то я встречаюсь со своими учителями истории и социальных наук, которых, скажем, в моем крае примерно 40-50. Ну, например, если мы в настоящее время уделяем приоритетное внимание чтению, то мы смотрим, как [ввести его] в социальные науки и историю, какие могут быть методы, стратегии", - добавил он.

Ожидается, что в этот план в течение нескольких лет будет инвестировано около 40 миллионов евро. Правда, пока неизвестно, будет ли он запущен со следующего учебного года. А пока инициативу должны проявлять сами школы.

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