Совет общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) призывает рассматривать запланированные Латвийским телевидением (ЛТВ) предвыборные дебаты на русском языке в более широком контексте - как средство обеспечения демократического участия всех вовлеченных.

Совет общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) призывает рассматривать запланированные Латвийским телевидением (ЛТВ) предвыборные дебаты на русском языке в более широком контексте - как средство обеспечения демократического участия всех вовлеченных.

В распространенном SEPLP заявлении указано, что общим языком общения и демократического участия в Латвии несомненно и в соответствии с Конституцией и решениями Конституционного суда является государственный язык.

Таким образом, от кандидатов в депутаты на выборах в самоуправления, Сейм и Европейский парламент в соответствии с законодательством требуется только знание латышского языка на необходимом для работы уровне.

Вместе с тем, закон об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими предусматривает, что общественные СМИ создают передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств, чтобы способствовать ощущению всеми жителями Латвии принадлежности к Латвии, интеграции общества в Латвии и углубленному пониманию общественных, социальных и культурных процессов.

Русский язык в Латвии является одним из языков нацменьшинств, и совет выдал соответствующие разрешения на вещание и зарегистрировал услугу по запросу, чем допускается передача контента на русском языке. SEPLP отмечает, что намерение ЛТВ транслировать предвыборные дебаты на русском языке не нарушает законы, нормативные акты и руководящие принципы общественного заказа и годовой план.

При этом SEPLP призывает ЛТВ тщательно оценить более широкий контекст, внутренние и внешние факторы, чтобы в своей деятельности соблюдать Конституцию, закон об общественных электронных СМИ и управлении ими и обеспечивать полноценное и качественное участие в демократических процессах на выборах в Европарламент для всех кандидатов в депутаты и избирателей.

Согласно части 3 статьи 32 закона о предвыборной агитации размещением предвыборных агитационных материалов не считаются созданные электронными СМИ дискуссионные передачи, если от осуществляющего агитацию лица за создание и распространение этих передач не получена оплата.

SEPLP напоминает, что, учитывая включенные в Конституцию ценности и закрепленные в ней права национальных меньшинств и суть утвержденной Сеймом концепции национальной безопасности 2023г., 28 марта SEPLP принял концептуальное решение о том, что с 2026 года в объединенном общественном электронном СМИ Latvijas Sabiedriskais medijs будет реализовываться новый подход к охвату различных национальных меньшинств, предотвращающий существование двухобщинного общества.

Как сообщалось, ЦГЯ распространил заявление о том, что не поддерживает намерение ЛТВ провести на общественном телевидении предвыборные дебаты кандидатов в Европарламент на русском языке. ЦГЯ считает, что это намерение противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Центр утверждает, что немотивированное использование любого иностранного языка в СМИ происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка.

В центре отмечают, что такое предложение является завуалированной попыткой придания русскому языку и его статусу в Латвии особого места и значимости и вступает в резкое противоречие с основными установками государственной языковой политики. Кроме того, СМИ заслужил упреки в поощрении двуязычия и расколе информационного пространства.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛТВ Анита Янсоне, телевидение обратилось в Министерство юстиции, призвав разъяснить публичные упреки Центра государственного языка (ЦГЯ) в намерении ЛТВ провести предвыборные дебаты в Европарламент в том числе на русском языке, так как считает их попыткой повлиять на редакционные решения общественного СМИ.

По мнению ЛТВ, недопустимо, чтобы из-за предназначенного для национальных меньшинств контента в предвыборный период общественное СМИ выставлялось изменником родины. ЛТВ считает, что на ситуацию следует посмотреть с противоположной стороны: ЛТВ в своей деятельности таким образом соблюдает нормы, установленные как Конституцией, так и другими правовыми актами, и "с лучшими намерениями выполняет доверенные общественному СМИ задачи".

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