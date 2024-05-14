В Латвии во многих городах и краях не хватает мест в муниципальных детских садах, и родители вынуждены пользоваться услугами частных садиков. За них нужно платить, и некоторые родители недоумевают, почему оплата частных детских садов не включена в оправданные расходы при подаче годовой декларации о доходах, пишет со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4. studija портал Lsm.lv.

Родители могут подавать как оправданные расходы на медицинские услуги, на обучение в вузах, на детские кружки, но оплата частных детских садов не возмещается. С такой ситуацией столкнулась зрительница по имени Раса - Служба государственных доходов (VID) отказалась включить в оправданные расходы плату за частный детский сад, которая по сути является платой за обучение.

Как разъяснила главный налоговый инспектор Налогового управления VID Инара Копасе, состав обоснованных расходов и порядок их применения установлен правилами Кабинета министров: "Согласно этим правилам, в декларацию включаются расходы на получение высшего образования , специальное и профессионального образование, а также на кружки по интересам для детей до 18 лет. Поэтому и получается, что дошкольное образование, основное и среднее образование не включены в оправданные расходы". Правда, в Латвии есть самоуправления, которые частично компенсируют родителям расходы на частный садик.

Раса считает, что это несправедливо, потому что в муниципальном детском саду для ее детей просто не было мест.

"Кто-то может отправить ребенка на футбол за 200 евро, а я плачу большую сумму частному детскому саду за двоих детей. Эти оправданные расходы, которые нам не разрешили включить в декларацию, за год составили 4000 евро", - рассказала женщина.

В настоящее время ее дети ходят в муниципальный детский сад, потому что с рождением третьего ребенка семье был предоставлен статус многодетной и, следовательно, места в муниципальном детском саду.

Хотя в настоящее время плата за частный детский сад не включена в оправданные расходы, ситуацию, вероятно, можно изменить, заявила секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна: "Мы знаем, какая у нас демография. Мы знаем, что мест в детских садах столько, сколько есть. Это единственный способ помочь". В то же время, по мнению Виксны, важно, чтобы возврат налогов получали родителям, детям которых действительно не хватило мест в муниципальных садах.

Она предложила родителям, выступающим за включение оплаты частных детских садов в оправданные расходы, написать письмо в Министерство финансов, рабочая группа которого до конца мая разрабатывает налоговые изменения.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!