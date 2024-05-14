Согласно данным опроса исследовательского центра SKDS, проведенного по заказу Латвийского телевидения (LTV), лидерами предвыборного рейтинга партий в Сейме стали Национальное объединение (НО) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

В апреле Национальное объединение второй месяц подряд удерживает лидерство в партийном рейтинге, его поддержа остается неизменной - 8,1%. Второе место в рейтинге получил СЗК с поддержкой в 7,6%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в марте. Тройку лидеров замыкает "Новое Единство" с рейтингом 7, 2% (в марте - 7,8%)

На четвертом месте в результате опроса оказалась партия "Латвия на первом месте", получившая 6,6%, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. На пятом месте расположились "Прогрессивные" с поддержкой от респондентов в 6,5%.

Немного улучшился рейтинг "Согласия": в апреле за них были готовы голосовать 5,8% опрошенных, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в марте.

У "Объединенного списка" рейтинг составил 5%, у "Стабильности" - 4%, у "Суверенной власти" - 2,6% (в марте — 2%).

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