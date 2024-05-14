Министр иностранных дел Латвии внесла в список лиц, чье пребывание на территории страны является нежелательным, армянского музыканта Хачо Дунамаляна, выступающего под творческим псевдонимом XCHO.
Исполнителю запрещено въезжать на территорию Латвии на неопределенный срок.
Согласно общедоступной информации, вечером 25 мая у XCHO был запланирован концерт в рижском ночном клубе Tower.
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